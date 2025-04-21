Beyoğlu’nda Büfede Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI BEYOĞLU’NDA GERÇEKLEŞTİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, 6 katlı bir binanın alt katındaki büfede, bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Olay anında yoğun dumanın arasında kalan bir çocuk, polis tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Yangın, 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki büfede başladı. Dükkanı saran yoğun duman, hemen ihbarın yapılmasına neden oldu ve olay yerine itfaiye, polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Bir polis, dumanların sardığı alan içerisinde kalmış olan çocuğu kucaklayarak güvenli bir bölgeye çıkardı.

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme çalışması başlatıldı.