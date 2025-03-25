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Beyoğlu’nda Çatı Katı Yangını Çıktı

YANGIN HABERİ

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde bir binanın çatı katında yangın çıkıyor. Olayın görülmesiyle birlikte itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. İnsanlar yangının sebebi ve olası sonuçları hakkında endişeli bekleyiş içerisinde.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için çalışmalara başlıyor. Yangının büyümemesi için gerekli önlemler alınıyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yangının söndürülmesi için yapılacak müdahale önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

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