Beyoğlu’nda Çıkan Yangın Kontrol Altında

İSTANBUL’DA YANGIN OLDU

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan 4 katlı bir binanın giriş katında saat 18.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından hızlıca müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sırasında, itfaiye personelinden birinin kafasına düşen bir beton parçası oldu, ancak itfaiye eri olaydan yara almadan kurtuldu.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Onur Sokak’taki yangın olayına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat boyunca çalışarak yangını tamamen söndürdü. Olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

GÖÇÜKTE VE BUNA YARDIMCI OLANLARDAN BİRİ AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde bulunan Emniyetli Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahrettin Çelik, “Biz tesadüfen buradan geçiyorduk. Dumanı gördük, hemen yolu açtık. İtfaiye ekiplerinin daha etkili çalışması için yardımcı olduk. Buradan sivil insanları uzaklaştırdık, şerit dışına çıkardık. Çok şükür ölü ve yaralı yok. Geçmiş olsun” şeklinde bir açıklama yaptı.