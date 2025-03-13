Beyoğlu’nda Çocuk İstismarcısı Yakalandı

BEYOĞLU’NDA YAŞANAN ŞOK EDİCİ OLAY

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik gerçekleştirilen istismar olayı, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekol TV tarafından yayımlanan bu görüntüler sonrasında güvenlik güçleri hızlı bir şekilde harekete geçerek şüpheliyi yakalamayı başardı ve gözaltına aldı.

TACİZCİ ADLİYEDEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerin akabinde tacizci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Bu üzücü durum kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Çocuk istismarcılarına en ağır ceza verilmeli” şeklinde çağrılar yaparak, bu tür suçlara karşı toplumsal duyarlılığın artırılmasını istedi.