Beyoğlu’nda Darbeden Sonra Gasp Yapıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Beyoğlu’nda, kaldırımda bekleyen bir kişi, yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından darp edilip gasp edildi. Mağdur olan kişinin kol saati ve parası çalındı. Olay, 14 Ağustos Perşembe akşamı Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İsa A., kaldırımda beklediği sırada şüpheli bir kişinin yanına yaklaştığını gördü. Ardından, şüpheli kişi İsa A.’ya vurarak dakikalarca darbetmeye başladı.

GÜVEN TİMLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli, darp işleminin ardından İsa A.’nın kol saatini ve yanındaki nakit parayı alarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayın meydana geldiği an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Güven Timleri B Bölge Amirliği’nden gelen polisler, kaçan şüpheliyi fark ederek takibe aldı. Şüpheli M.E.A. kısa bir süre sonra yakalandı ve gözaltına alındı.

YARGILAMA SÜRECİ VE SONUÇ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi ‘gasp-yağma’ suçundan tutukladı. Gasbedilen kol saati ve nakit para, mağdur olan İsa A.’ya teslim edildi.