Beyoğlu’nda Dede Ve Torun Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Beyoğlu’nda bir dede ve torunu yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Cami Kebir Mahallesi’ndeki Bülent Demir Caddesi üzerinde saat 14.00 civarında gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpma sonucunda yola savrulan yaşlı adam ve küçük çocuk yaralandı. Olayı görenler, hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dede ve torununu ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZANIN KAYDEDİLMESİ VE SORUŞTURMA

Kazanın meydana geldiği an, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğinin incelenmesi açısından önemli olacak. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.