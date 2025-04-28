Beyoğlu’nda Elektrik Kesintileri Olacak

BEYOĞLU’NDA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

Beyoğlu’ndaki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 29 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

29 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Beyoğlu’nda, Merkez-Camii Kebir Mahallesi, Hasköy Camii Sokak ve Keçeci Piri Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi. İş Sağlığı ve Güvenliği de gözetilerek bu uygulama hayata geçiriliyor.

KAPSAMLI HAVAİ HAT BAKIMI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aynı gün, saat 10:00 ile 17:00 arasında Beyoğlu’ndaki Halıcıoğlu Mahallesi, Halıcıoğlu Okmeydanı Sokak ve Piripaşa Mahallesi’ndeki Sivas Sokak’ta da elektrik kesintisi olacak. Bu kesintinin “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle yapılacağı ifade edildi. İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun olarak bu işlemin de gerçekleştirileceği belirtildi.