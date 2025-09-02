Beyoğlu’nda Elektrik Kesintisi Açıklandı

BEYOĞLU’NDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Beyoğlu’nda elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 3 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği bu gelişmelerle birlikte merak ediliyor.

PLANLANAN KESİNTİLERİN DETAYLARI

Beyoğlu elektrik kesintisi programı kapsamında, 2025-09-03 tarihinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeni abone/şube bağlantısı olarak belirtiliyor. Bu süre zarfında, Beyoğlu ilçesi Merkez-Gümüşsuyu Mahallesi’nde, Mete, Miralay Şefikbey ve İnönü sokakları etkilenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği de göz önünde bulundurularak elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİLER

Ayrıca, 2025-09-05 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, bakım çalışmaları ve önleyici bakım sebebiyle gerçekleştirilecek. Beyoğlu ilçesi Merkez-Bostan Mahallesi’nde Kalyoncu Kulluğu, Kurdele, Serdar Ömerpaşa ve Yaya Köprüsü sokakları bu kesintiden etkilenecek. Elektrik kesintisi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları yine gözetilecek.

Daha sonra, aynı gün içerisinde, 2025-09-05 tarihinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında bir diğer elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu kesinti de abone/şube bağlantısı sebebi nedeniyle olacak ve Beyoğlu ilçesi Merkez-Kaptanpaşa Mahallesi ile Küçük Piyale Mahallesi’ndeki birçok cadde ve sokak etkilenecek. Yine bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliğine önem verilecek.