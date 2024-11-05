Beyoğlu’nda Genç Kız Taciz Edildi: Soruşturma Tamamlandı!

İDDİANAME TAMAMLANDI

Beyoğlu’nda genç bir kadının karşılaştığı taciz vakasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin her birinin 30 yıl kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 23 Eylül 2024’te, İremşan A. (25) isimli genç kadın, evine doğru yürürken şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan (31) tarafından önünün kesilmesi sonucu yere düşürülüp taciz edildi.

TACİZ ANINDAKİ DAVRANIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İremşan A.’nın söz konusu gün bir gece kulübünde alkol alarak gece 04.00 sıralarında dışarı çıktığı, bu esnada şüphelilerin yolunu kesip ona dokundukları anlatıldı. İddianamede, genç kadının kurtulmaya çalışmasına rağmen şüphelilerin onu sıkıştırdığı, Semir Tarhan’ın elini beline atarak vücudu ile temas ettiği ve üzerine çıktığı anlatıldı. Diğer şüpheli Ömer Konu’nun, etrafı kolladığı da belirtiliyor. Olay, tanıkların müdahalesiyle sona erdi.

Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye “iyi niyetli dokunmuş olabileceğini” söylediği iddia edilirken, Semir Tarhan’ın ise “yaptıkları şeylerden pişman” olduğu ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.’nın alkol etkisinde olduğu ve kendisine ait durumunu bilemeyecek halde evine gitmekte olduğu sırada tacizde bulundukları aktarıldı.

İddianamede, müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında daha önce herhangi bir husumet olmadığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, İremşan A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durumu olmadığı da vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit cinsel saldırı” suçlarından toplamda 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.