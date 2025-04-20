Beyoğlu’nda Gösteri Sırasında Arbede Yaşandı

ARBEDENİN NEDENİ

Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, Filistin’e destek amacıyla Taksim Meydanı’na yürümek isteyen grup ile polis arasında bir arbede yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından izin verilmeyen bu gösteri sırasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir” dedi.

GÖSTERİYE KATILANLAR

Beyoğlu’ndaki izinsiz gösteriye CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri de katıldı. Ellerinde dövizler ve bayraklarla yürümek isteyen grup, polis tarafından uyarıldı; yapılan gösterinin izinsiz olduğu ve kanunsuz sloganlar atıldığı belirtildi. Grubun polis barikatına baskı yapmasının ardından polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Bu arbede sırasında bazı polis memurları ve göstericilerin yere düştüğü gözlemlendi. Ancak, arbede sonrası dağılmayan grup içindeki Özgür Çelik, oturma eylemi gerçekleştirdi. Ardından grup olaysız bir şekilde Tünel Meydanı’ndan ayrıldı.

İZİN VERİLMEMESİNİN GEREKÇESİ

Yaşanan olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden açıklamalarına devam etti. Gül, “Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.” dedi.