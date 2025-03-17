Beyoğlu’nda İETT Otobüsü Bariyerlere Çarptı

İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Beyoğlu’nda bir İETT otobüsü, saat 16.20 sıralarında meydana gelen kazada kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Olay, Beyoğlu Karaköy bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağış sonucunda otobüs, refüjü geçerek karşı şeride geçti. Çelik bariyerlere çarparak durabilen otobüsü gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı bilgi alınması bekleniyor.