Beyoğlu’nda İnşaatta Toprak Kayması Oluştu

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir inşaat projesinin temel çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Bu durum sonucunda, beline kadar toprağa gömülen bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Firüzağa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm kapsamındaki bir inşaatta saat 12.00 sularında gerçekleşti.

OLAYLA İLGİLİ GEAÇİKLAMALAR

Alınan bilgilere göre, inşaatın temel çalışması sırasında aniden toprak kayması meydana geldi. Söz konusu olayda, bir işçi bel kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkartıldı ve hemen ardından olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye götürüldü.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

