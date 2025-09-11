Beyoğlu’nda İnşaatta Toprak Kayması Oluştu

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir inşaat projesinin temel çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Bu durum sonucunda, beline kadar toprağa gömülen bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Firüzağa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm kapsamındaki bir inşaatta saat 12.00 sularında gerçekleşti.

OLAYLA İLGİLİ GEAÇİKLAMALAR

Alınan bilgilere göre, inşaatın temel çalışması sırasında aniden toprak kayması meydana geldi. Söz konusu olayda, bir işçi bel kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkartıldı ve hemen ardından olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye götürüldü.