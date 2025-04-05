Beyoğlu’nda İSKİ Su Kesintisi Yaşanacak. Not: 6 kelime sınırına uygun olarak özetlenmiştir

BEYOĞLU’NDA SU KESİNTİSİ: FİRUZ AĞA MAHALLESİ ETKİLENECEK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Nisan 2025 tarihinde Beyoğlu ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, Firuz Ağa Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşecek.

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGE

Kesintinin nedeni, 100 mm çaplı şebeke hattında oluşan arıza olarak açıklandı. İSKİ yetkilileri, arızanın hızlı bir şekilde giderilmesi için ekiplerin çalışmalara başladığını belirtti. Firuz Ağa Mahallesi sakinleri, su kesintisi nedeniyle hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

KESİNTİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ

Su kesintisi, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 15:36’da başlayacak ve aynı gün saat 20:00’de sona erecek. İSKİ, kesintinin tahmini bitiş saatine kadar sorunun giderilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İSKİ’YE ULAŞIM

Vatandaşlar, su kesintisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için İSKİ’nin ALO 185 hattını arayabilir. Yetkililer, kesinti süresince vatandaşların su kullanımında tasarruflu davranmalarını ve acil ihtiyaçlar için önlem almalarını önerdi.