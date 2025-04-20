Beyoğlu’nda İzin Verilmeyen Gösteri Yaşandı

BEYOĞLU’NDA GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nde toplanan bir grup, Filistin’e destek sunmak amacıyla Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Ancak, bu eylem sırasında polis ile grup arasında çatışma yaşandı. İzinsiz düzenlenen gösteri hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir” diye belirtti.

DÖVİZ VE BAYRAKLARLA YÜRÜYÜŞ

İstanbul Valiliği tarafından izinsiz olarak gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterisine, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri de katıldı. Ellerinde dövizler ve bayraklarla eyleme destek veren grup, İstiklal Caddesi’nde yürümek amacıyla toplandı. Polis, grubun gösterisinin izinsiz olduğunu, kanunsuz sloganlar atıldığını ve polisin üzerine yabancı cisim atılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Grubun polis barikatına yaklaşmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. Çatışma esnasında hem polis memurları hem de eylemciler yere düştü. Arbede ardından, etkinliğe katılan Özgür Çelik oturma eylemi gerçekleştirdi. Sonrasında, grup ve Çelik, Tünel Meydanı’nda olaysız bir şekilde dağıldı.

GÜVENLİK GEREKÇELERİ VE PROVOKASYON UYARISI

Yaşanan olayların ardından Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül, “Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulmuş bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir” ifadelerini kullandı.