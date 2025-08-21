Beyoğlu’nda Kadın Gasbedildi, Şüpheli Tutuklandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Beyoğlu’nda muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, bir kişi tarafından gasbedilme olayıyla karşılaştı. Yaşadığı çantası çalınan kadın, şüpheliyi bir süre takip etti fakat yakalamayı başaramadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 7 Ağustos Perşembe günü sabah saat 06.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’nde gerçekleşen olay, H.G.’nin hastaneye gitmek üzere yürümeye başlamasıyla başladı.

Güven Timlerinin Başarılı Müdahalesi

Kadın yürürken, karşıdan gelen bir şahıs, hızlı bir şekilde yanına yaklaşarak çantasını gasbetti. Şüpheli, olayın ardından hızla uzaklaşırken, H.G. çantası için arkasından koştu ancak kaçan kişiyi yakalayamadı. Olayın hemen sonrasında, H.G.’nin yaptığı ihbar üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği harekete geçti.

Şüphelinin Yakalanması ve Adli Süreç

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, M.D. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin alınması ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.D., ‘Gasp-yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, gasbedilen çanta da polis ekipleri tarafından H.G.’ye geri teslim edildi.