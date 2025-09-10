Beyoğlu’nda Kadın Ölü Bulundu, A.A. Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Beyoğlu’nda 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşının rezidansta bulunan dairesinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından daireden çıkan A.A., binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını bildirdikten sonra hızla kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.A.’yı ertesi gün Bursa’da yakalayarak tutukladı. Dairede yapılan incelemelerde kokain ele geçirilirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 civarında Hacıahmet Mahallesi’nde gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.’nın rezidansındaki dairesine gitti. İkili, dairede bir süre geçirdikten sonra Aboucheikh aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine paniğe kapılan A.A., daireden ayrılarak binanın güvenlik görevlisine gidip, kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine çağrı yapmasını istedi. Ardından A.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Sağlık ekipleri, ihbar üzerine daireye ulaştığında Aboucheikh’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS SORUŞTURMASI

Olayla ilgili olarak Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen çalışmalara başladı. Dairede yapılan detaylı incelemede kokain bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, A.A.’nın olaydan önce dairede bir kişiyle birlikte kaldığını belirledi. A.A.’nın güvenlik görevlisine, odasında bulunan kadının rahatsızlandığını ilettikten sonra kaçtığı tespit edildi.

A.A.’NIN YAKALANMASI

Devam eden polis çalışmaları, şüpheli A.A.’nın Bursa’ya gittiğini ortaya çıkardı. Yıldırım bölgesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenleyerek A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan A.A., kız arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıklarını, sonrasında Aboucheikh’in rahatsızlandığını belirtti. Ardından A.A. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.