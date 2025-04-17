Beyoğlu’nda Kalp Krizi Sırasında Düşme

ŞOK EDİCİ ÖLÜM OLAYI BEYOĞLU’NU SARSTI

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi’nde dün saat 15.30 sıralarında korkunç bir ölüm olayı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinden çıkan 65 yaşındaki Bilal Zırığ yolda yürümeye başladı. O sırada aniden yere düşerek yüzüstü yığıldı. Dakikalarca hareketsiz kalan Zırığ’ı gören diğer vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ancak Zırığ’ın kendine gelmemesi üzerine çevredeki insanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bilal Zırığ’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onu ambulansla Şişli’deki bir özel hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan ameliyatlar ve tüm müdahalelere rağmen Zırığ kurtarılamadı. Hastanede gerçekleştirilen incelemede, Zırığ’ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan, Zırığ’ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasındaki gelişmeler güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı. Bu trajik olay, Piyalepaşa Mahallesi’nde yaşayanları derinden etkiledi.