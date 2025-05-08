Beyoğlu’nda Kardeş Kavgası Ölümlerle Sonuçlandı

Olayın Gelişimi

Beyoğlu’nda yaşanan korkunç bir olayda bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurup ardından intihar etti. Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ağabey Kamer Karanfilyan ile kardeşi Murat Karanfilyan arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştüğünde, ağabey silahını çekerek kardeşine ateş etti.

Cenazelerin İncelenmesi

Ağabey Kamer Karanfilyan tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde yaşamını yitirirken, daha sonra Kamer Karanfilyan aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayın bildirilmesiyle birlikte, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, ağabey ve kardeşin olay yerinde öldüğü saptandı.

Olayla İlgili Soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparak, durumu aydınlatmak için çalışmalara başladı. İki kardeşin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.