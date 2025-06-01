Beyoğlu’nda Kavgaya İlişkin 3 Tutuklama

ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında meydana gelen kavga sonrası gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 Mayıs’ta saat 06.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında, iş yeri çalışanları ile müşteriler arasında yaşanan kavga üzerine hemen harekete geçti.

KAVGA NEDENİ HESAP ANLAŞMAZLIĞI

Yapılan incelemelere göre, kavga müşterilerle iş yeri çalışanları arasındaki hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıktı. Ekipler, iş yeri çalışanlarının müşterilere silah göstererek beyzbol sopasıyla saldırdığını ve zorla 3 bin 700 lirayı aldıklarını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya karışan altı şüpheliyi, olayda kullanılan tabancayla birlikte yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “yağma”, “gasp” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. E.C., H.Ö. ve İ.K. tutuklanırken, M.K., M.A. ve Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde, şüphelilerin tartıştıkları müşterilerle birlikte mekanın dışına çıktığı ve müşteri üzerinde beyzbol sopası ile saldıran şüphelilerden birinin belindeki silahı gösterdiği açıkça görülüyor.