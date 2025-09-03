Haberler

Beyoğlu’nda Kaza Geçiren Polisler Yaralandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde devriye sırasında kaza geçiren bir polis aracı, dört memurun yaralanmasına yol açtı. Olay, saat 16.00 civarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı ve dört polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine salgın ekipleri ve polis gönderildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polislere ilk müdahaleyi hemen olay alanında gerçekleştirdi. Yaralı memurlar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

