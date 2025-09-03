Beyoğlu’nda Kaza Geçiren Polisler Yaralandı

BEYOĞLU’NDAKİ KAZA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde devriye sırasında kaza geçiren bir polis aracı, dört memurun yaralanmasına yol açtı. Olay, saat 16.00 civarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı ve dört polis memuru yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine salgın ekipleri ve polis gönderildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polislere ilk müdahaleyi hemen olay alanında gerçekleştirdi. Yaralı memurlar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.