Beyoğlu’nda Kaza Yapan Polis Aracı

Olayın Meydana Geldiği Saat

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde devriye görevi sırasında kaza yaşayan polis aracındaki dört memur yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 16.00 sularında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Elde edilen bilgilere göre, devriye görevindeki trafik polislerinin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracındaki hava yastıkları açıldı ve bu durum sonucunda dört polis memuru yaralandı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kazanın ardından ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı memurlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı polis memurları ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

