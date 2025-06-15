Beyoğlu’nda Kebapçıya Silahlı Saldırı Yapıldı

SİLAHLI SALDIRI BEYOĞLU’NDA MEYDANA GELDİ

Beyoğlu’nda caddedeki kebapçıya motosikletle gelen saldırganlar iş yerine silahlı saldırı düzenliyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 24 saat içerisinde yakalanıyor. Şüphelilerin polisleri yanıltmak için motosiklet değiştirir şekilde hareket ettiği öğreniliyor. Ayrıca, 2023 yılında da daha önce aynı iş yerinin saldırıya uğradığı ve şüphelilerin düşmanlarının kebapçıya geldiği için kurşunlama olayının gerçekleştiği ortaya çıkıyor.

OLAYIN AYRINTILARI VE POLİS MÜDAHALESİ

12 Haziran Perşembe günü, Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana gelen olay, saat 03.30’da gerçekleşiyor. Gece saatlerinde motosikletle seyir halinde olan iki şüpheliden biri, kebapçı dükkanına silahla saldırıyor ve olay sonrası kaçıyor. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis harekete geçiyor.

Polis, iş yeri sahibinin ifadesini alıyor. Ancak, şahıs düşmanı olmadığını ve bir tehdit almadığını belirtiyor. Güvenlik kameralarını inceleme alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelen 2 kişinin beyaz motosikletle kasklı ve eldivenli olduklarını tespit ediyor. Şüphelilerin güzergahının Esenler olduğu anlaşılıyor ve burada yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan motosiklet bulunuyor.

SALDIRGANLAR POLİSİ ŞAŞIRTIYOR

Motosikletin başında yaklaşık 3 saat bekleyen polis, motosikletin başına gelen 19 yaşındaki Serkan E.’yi yakalıyor. Gözaltına alınan kişinin, iş yerine ateş eden kişi olduğu belirleniyor. Şüphelinin evinde yapılan aramada, olay sırasında üzerinde bulunan ceket, pantolon, eldiven ve motosikletin kaskı ele geçiriliyor. Ayrıca, motosikleti kullanan kişinin 22 yaşındaki Kerem S. olduğu saptanıyor.

SALDIRININ NEDENİ

Gözaltına alınan Serkan E.’nin emniyet ifadesinde, kebapçı çevresinde düşmanlarından biri olduğunu bildiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğreniliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan E., çıkarıldığı mahkemece ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından tutuklanıyor. Motosikleti kullanan Kerem S.’yi de yakalama çalışmaları sürüyor. İlginç bir şekilde, iş yerinin daha önce 2023 yılında da saldırıya uğradığı kaydediliyor.