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Beyoğlu’nda Kiracı Sıkıntısı Yaşandı

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Olay, geçen gün akşam saat 21.30 civarında Tomtom Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27) isimli kadın, yaklaşık bir ay önce bir restoranı 6 aylık ödemesiyle kiraladı. Kadın, restoranı işletirken, bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kendisi hakkında hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İFADESİ ALINDI VE SERBEST KALDI

Emniyette ifadesi alınan kadın, adliyeye sevk edildi. Burada savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı; ancak Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Geri Gönderme Merkezi’nde bulunurken, kadın akrabaları restoranı işletmeye devam etti. Mülk sahipleri, kadınla ilgili durumu göz önünde bulundurarak tahliye davası açtı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Dava devam ederken, Geri Gönderme Merkezi’nde kalan kadın, yaklaşık bir ay sonra hakkında açılan soruşturma sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın, serbest kaldıktan sonra restoranına geri dönerek işletmeye yeniden başladı.

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