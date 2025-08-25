Beyoğlu’nda Kurşunlama Olayında 3 Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

Beyoğlu’nda bir iş yerinin haraç almak amacıyla kurşunlandığı olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, motosiklet üzerindeyken iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki otomobillere ve yakındaki diğer bir iş yerinin camına çok sayıda kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, Beyoğlu’nun Yenişehir Mahallesi, Kurtuluş Deresi Caddesi’nde 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucunda iş yerine mermilerin isabet etmediği, ancak park halindeki 2 otomobile ve yakınındaki başka bir iş yerinin camına zarar verildiği öğrenildi. Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovan ve 1 adet mermi bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gasp Büro Amirliği, olayı soruşturmak üzere başlattığı çalışmada güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden O.M.’nin (20) başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu aktarıldı. Beyoğlu ve Şişli’de gerçekleştirilen operasyonlarda S.A. (21), D.Y. (22) ve E.M. (20) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.M., tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.