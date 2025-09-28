Beyoğlu’nda Mahsur Kalan Kişi 6 Saatte Kurtarıldı

DAR ALANDA MAHSUR KALDI

Beyoğlu’nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanı başındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre, günlerce içeride kalan kişinin sesini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu ve bunun üzerine kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak duvar arasına giren ekipler, kişiyi kurtaramayınca itfaiye ekibi 15 santimetrelik duvarı delme işlemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda, açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri mahsur kalan kişiyi kurtardı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Ardından, 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İçeride uzun süre mahsur kalan kişi dışarı çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımı geçmekte olan bir vatandaş sesi duydu ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

YARALI KİŞİYE ULAŞILDI

Ekipler olay yerine ulaştığında, sesin geldiği yere en yakın duvarın bir kısmını kırarak içeri girmeye çalıştı. Ancak mahsur kalan kişi açılan alana gelmedi. Bunun üzerine ekipler, duvar boyunca ilerleyerek kişinin dar alandan geçirdiği noktayı tespit etti. Beyoğlu Devriye Ekipleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Burada yarı çıplak ve bitkin durumda bulunan kişi, vücudunun çeşitli bölgelerinde yara izleri olarak gözlemlendi. Ancak içerideki alanın dar olması ve adamın bitkin durumda bulunması nedeniyle dışarı çıkarılamadı.

İTFAYE DUVARI DELERKEN POLİS YARDIM ETTİ

Mahsur kalan kişiyi kurtarabilmek için itfaiye ekipleri, darbeli matkap kullanarak 15 santimetre kalınlığındaki duvarı delmeye başladı. İtfaiye ekibi, önce matkapla daha sonra da beton kesme aletiyle duvar üzerinde çalışarak, demirleri kesip balyoz kullanarak duvarı yıktı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucunda, açılan bölümden içeri giren polis ekipleri mahsur kalan kişiye ulaşmayı başardı. Adam, sedyeye alındıktan sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.