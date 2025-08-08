Beyoğlu’nda Metro Köprüsü’nden Düşen Vatandaş İçin Arama Başlatıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Beyoğlu’nda Unkapanı Metro Köprüsü’nden düşen bir vatandaş için arama çalışmaları başlamış durumda. Olay, akşam saat 22.30 sularında Beyoğlu Arap Cami Mahallesi üzerindeki Unkapanı Metro Köprüsü’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, köprüden Haliç’e düşen vatandaşın erkek olduğu fakat kimliğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve denize polis ekipleri sevk edildi.

EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Düşen vatandaş için arama çalışmaları başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat süren gayretlerine rağmen düşen şahsa ulaşamadı. Elde edilen bilgilere göre, ekiplerin sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Olayın görgü tanıklarından kaptan Hasan Mutlu, “Direkt denize düştü ama bir ihtimal ilerleyen saatlerde suyun üstüne çıkar. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar, bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar. 1-2 güne deniz yüzeyine çıkabilir. Arama çalışmalarına yarın devam edecekler” şeklinde ifade etti.