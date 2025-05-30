Beyoğlu’nda Minibüs Kadına Çarptı

KADINA ÇARPAN TİCARİ MİNİBÜS KAZASI

İSTANBUL – Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, geri geri manevra yapan ticari minibüs çarptı. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Bülent Demir Caddesi’nde meydana geldi. O sırada çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyararak kaza anını gözlemledi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, Bayram A., yönetimindeki 34 EOC plakalı ticari minibüsü geri sürerken, yolun karşısına geçmekte olan Sevim Ateş’e çarptı. Sürücü çarptığını fark etmeden devam ederken, çevredeki insanlar hemen durumu fark edip sürücüyü uyardı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevim Ateş yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaralı kadını minibüsün altından çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim Ateş’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta hastaneye kaldırdı. Öte yandan, gerçekleşen kaza anı, cadde üstünde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari minibüsün sağ şeritten geri geri manevra yaparak, karşısında bulunan kadına çarptığı açıkça görülüyor. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.