Beyoğlu’nda Minibüs Kadına Çarptı

KAZA İÇİNDE GERI GERİ GELEN MİNIBÜS

Beyoğlu’nda geri geri gelen bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadının, aracın altında kalmaktan son anda kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Beyoğlu Bülent Demir Caddesi’nde saat 11.40’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 EOC 496 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsü Bayram A., geri geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kadına çarptığını fark etmeyen sürücüyü esnaf uyararak durdurdu.

KURTULUŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşerek yaralanan Sevim Ateş, esnafın yardımıyla aracın altından kurtarıldı. Yaralı kadın, hemen ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan minibüs sürücüsünün yayayı fark edemediği ve çarpma anı görülüyor. Yere düşen kadının yardımına ise esnaf koşuyor.

ESNAFIN YARDIM ELİ

Kadına yardım eden esnaf, Emir Küçüksindir, “Ben burada arkadaşlarla muhabbet ediyordum. Aracın geri geri geldiğini gördüm. Seslendim, durdurmaya çalıştım ama camları kapalıydı, duymadı. Bir arkadaş camdan müdahale ederek uyardı ama teyze aracın altında kalmıştı. Zamanında durdu. Biz yardım edip çıkardık. Ambulansa bindirdik. Umarım sağlık durumu iyidir” şeklinde konuştu.