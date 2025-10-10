Beyoğlu’nda Motosiklet Sürücüsü Ruhsatsız Tabanca İle Yakalandı

Beyoğlu’nda meydana gelen olayda, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından ruhsatsız tabancayla yakalandı. Olayın olduğu gün, Sultangazi’de ise durdurulan bir araçta 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim Çarşamba günü düzenledikleri denetimlerde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi, ancak motosiklet sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayıp hızla kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından motosiklet terk edilmiş olarak bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli A.D. Hacı Ahmet Mahallesi’nde yakalandı ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

SULTANGAZİ’DE YAPILAN DENETİMLERDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Aynı gün Sultangazi’de gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan E.S. ve H.B. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 23 kilo 740 gram marihuana ile 1,285 lira bulundu. Kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.