Beyoğlu’nda Polis Memurunu Bıçaklayan Sanık Savunma Verdi

BEYOĞLU’NDA YARGILAMA BAŞLADI

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, 12 Ekim 2024’te polis memuru R.Ş.’ye görev yaptığı esnada arkadan yaklaşarak ‘sustalı’ bıçakla ensesinden bıçaklayan sanık Oytun Ilgar’ın yargılanma süreci başladı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülüyor ve tutuklu sanık Oytun Ilgar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları mahkemede hazır olarak bulundu.

SANIKTAN İDDİALAR

Duruşma esnasında, savunma yapan sanık Oytun Ilgar, “Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı” diyerek iddialarını sundu. Bu sözleriyle, suçlamalara karşı savunmasını oluşturmaya çalıştı.