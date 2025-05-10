Beyoğlu’nda Sakura Festivali Gerçekleşti

BEYOĞLU’NDA KEYİFLİ FESTİVAL ANLARI

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda ‘Sakura Festivali’ coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, bölgede bulunan bir otelin Uzak Doğu restoranında kutlanırken, misafirlere dolu dolu bir gün sundu. Gün boyu süren etkinlikler arasında origami atölyesi, kimono deneyimi, kumiko sanatı tanıtımı, yüz boyama etkinliği, anime çizim atölyesi ve anime cosplay gösterileri yer aldı. Misafirler, Sinan Damgacıoğlu ile birlikte Japon sokak lezzetlerini deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

JAPON MUTFAĞINI TEMSİL EDEN BİR FESTİVAL

Festivalin önemine vurgu yapan Merin Seven, “Üç gün süren önemli bir festivalde bulunduk. Burası Japon mutfağını en iyi şekilde temsil etmeye yönelik bir festivaldi. Tabii ki sadece mutfak yoktu. Sonuçta mutfak ve kültür bir bütün. Haliyle burada da hem geleneksel Japon müziği hem de bugünü yansıtan anime gösterileri gibi Japon kültürünün birçok farklı noktası vardı” şeklinde konuştu. Seven, Sinan Şef ile düzenlenen şef sofrasında, yemeklerin tarihi ve kültürel kökleri üzerine de bilgi verdiklerini belirtti. Festivalin son günü, katılımcılarla birlikte Japonya’nın günlük yaşamında popüler olan sokak lezzetleri üzerine bir deneyim yaşandı.

ANİME YEMEKLERİ İLE JAPON KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Japon mutfağına hakimiyeti ile tanınan Şef Sinan Damgacıoğlu, “Japon mutfağını tanıtırken genelde suşi üzerinden gidildiği için bu konseptte anime yemeklerine ağırlık verdik. Böylece Japonların gündelik hayatta nelerle beslendiklerini tanıtmaya çalıştık. Anime üzerinden Japonya’yı takip eden genç bir kesim var, onlar da genelde bu yemekleri deneyimleyemiyorlar” dedi. Damgacıoğlu, etkinliğin katılımcılara Japon kültürünü canlı olarak hissettirdiğini ifade etti.