Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı, 3 Gözaltı

Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı Sonrası Gözaltılar

Beyoğlu’nda bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Saldırı anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla bağlantılı bir şüpheli tutuklandı. Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde, 14 Haziran tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Neyse ki, bu durumda ölen ya da yaralanan olmuyor, fakat kurşunlar çevrede park halindeki araçlara isabet ediyor. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden O.M.’nin daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Operasyonlarla Şüpheliler Yakalandı

Olayla ilgili araştırmaları derinleştiren ekipler, diğer şüphelilerin adreslerini belirledi. 6 Ağustos’ta Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde beş farklı noktada eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, S.A. (21), D.Y. (22) ve E.M. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.M. adli makamlara sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.A. ve D.Y. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Olayı Aydınlattı

Saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bu görüntülerin incelenmesi, olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etmeye yardımcı oldu. Emniyet güçleri, saldırının arka planını araştırırken, olayın nedenlerini ve faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalara devam ediyor. Olay, ilçe sakinleri arasında korkuya yol açsa da, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.