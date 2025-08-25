Beyoğlu’nda Taksici Fenalaşarak Y düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

İstanbul Beyoğlu’nda saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, direksiyon başında rahatsızlanan taksici yere yığıldı. Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde Piyalepaşa Bulvarı’nda yaşanan olay aniden gelişti.

VATANDAŞLARIN YARDIMI

34 TGM 97 plakalı taksiyle seyir halindeki Yalçın S. (46) aracını durdurduktan sonra kapıyı açarak dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak taksici baygınlık geçirerek yere düştü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar hemen taksicinin yardımına koştu.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ihbarın ardından, çevredekiler taksicinin başından bir an olsun ayrılmadı ve ambulansın ulaşabilmesi için trafik akışını sağladı. Yalçın S.’ye, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI BİLGİSİ

Yaşanan olay kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan taksicinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayın detayları ve taksicinin durumu hakkında bilgiler aktarılmaya devam ediyor.