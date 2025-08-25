Beyoğlu’nda Taksici Rahatsızlandı, Hastaneye Kaldırıldı

TAKSİ ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANDI

Beyoğlu’nda seyir halindeyken rahatsızlanan bir taksi şoförü, aracıyla birlikte kenara çekip asfalta uzandı. 46 yaşındaki Yalçın Saka isimli taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, saat 17.00 civarında İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı’nda gerçekleşti. 34 TGM 97 plakalı taksinin sürücüsü Yalçın Saka, aracı park ettikten sonra dışarı çıkarak yola uzandı. Taksi şoförünün asfaltta yattığını gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Saka’yı ambulansla hastaneye götürdü.