Beyoğlu’nda Toprak Kayması Yaşandı

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir binanın temel çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Olay, Firüzağa Mahallesi’nde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bir yapının temel çalışmaları sırasında, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, inşaatın temel aşamasında kaymalar yaşandı ve bu durumda bir işçi beline kadar toprağa gömüldü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İşçinin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, arkadaşlarının yardımıyla toprağın altından kurtarıldı. Ardından, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gürsel Tekin: Görevimiz Devam Ediyor

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, İl Kongresi'nin iptal talebini reddetti. Gürsel Tekin, Çağrı Heyeti olarak görevlerine devam ettiklerini belirtti.
