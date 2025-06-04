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Beyoğlu’nda Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

BEYOĞLU’NDAN KORKUTAN YANGIN HABERİ

İSTANBUL – Beyoğlu’nda bulunan 7 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, saat 17.30 sularında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, sokaktaki 7 katlı iş yerinin 6. katındaki led kabloları yanmaya başladı.

YANGININ BÜYÜMESİ POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alevlerin yayılmasıyla birlikte hemen ihbar yapıldı ve olay yerine itfaiye ile polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahalede bulundu. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

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