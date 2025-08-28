Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, dairenin mutfağındaki tüpün patlamasıyla büyüdü. Patlama sesi, mahalle sakinlerinde panik yarattı ve hemen sokağa çıkmalarına neden oldu. Yangın, saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak’ta başladı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Olayı gözlemleyenler, binayı boşaltarak durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN PANİKİ

Yangın sırasında mutfaktaki tüp patladı ve patlama sesiyle birlikte mahalledeki insanlar korku içerisinde dışarı çıktı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin bulunmadığını belirledi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜŞLER VE TANIK HİKAYESİ

Patlama anını gören bir tanık, “Evdeydim, kızım ‘Arkadaşımın evi yanıyor’ diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, ‘Açılın’ dedim. ‘Patlama olacak’ demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan.” şeklinde ifade etti.