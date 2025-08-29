Beyoğlu’nda Yangın ve Patlama Oldu

YANGIN OLAYI VE PATLAMA DURUMU

Beyoğlu’nda meydana gelen yangında, 5 katlı binanın en üst katında mutfaktaki tüp patladı. Patlama sesi üzerine evlerinden çıkan mahalleli, sokağı doldurdu. Yaralanan kişinin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama anına ait cep telefonu kaydı da ortaya çıktı. Yangın, dün akşam saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak’taki binanın en üst katında bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangını ilk görenler, binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Yangın sırasındaki tüp patlaması mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Dışarıda bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye, yangını söndürmek için bölgeye hızla yöneldi. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Dairede yaşanan patlamaya dair cep telefonuyla çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, binada yangın devam ederken bir anda patlama gerçekleşiyor. Dışarıda bulunanlar panikle bağırarak kaçışıyor. Patlama anını gören bir kişi, “Evdeydim, kızım ‘Arkadaşımın evi yanıyor’ diye seslendi. Hızla geldim, insanlara da, ‘Açılın’ dedim. ‘Patlama olacak’ demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan” ifadelerini kullandı.