Beyoğlu’ndaki Tünelde Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

OLAYIN KAYNAĞI

Beyoğlu’ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nde mahsur kalan bir erkek, 6 saatlik bir kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Olay, 11 Eylül Perşembe günü sabah saat 08.30 sıralarında tünel girişinde gerçekleşti.

KAYBOLUŞUN NEDENİ

Alınan bilgilere göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tünel girişinin yanındaki dar bir alana girdi. Ardından, 15 metre uzunluğundaki bir duvarın arkasına geçtiği belirtildi. İçeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen bu şahıs, dışarı çıkamayınca bağırmaya başladı. O anlarda kaldırımda yürüyen bir vatandaş, feryat seslerini duydu.

KURTARMA OPERASYONU

Gelen ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak sesin geldiği bölgedeki duvarın bir kısmını kırarak müdahaleye başladı. Ancak içerideki kişinin açılan bölgeye gelmemesi üzerine ekipler, duvar boyunca ilerleyerek takip yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kişinin tünel girişindeki dar alandan geçerek içerideki bölgeye girdiği anlaşıldı.