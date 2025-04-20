Beyoğlu’ndaki Yangında Çocuk Kurtarıldı

YANGIN İSTİKLAL CADDESİ’NDEN YÜKSELDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 katlı bir binanın alt katındaki büfede bilinmeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi. Yangın sırasında dumanların arasında kalan bir çocuk, polis tarafından kurtarıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında gerçekleşti ve büfenin bulunduğu dükkan yoğun dumanla kaplandı.

ALEVLERE MÜDAHALE

Yangına ilişkin ihbarın alınmasının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Bir polis, dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında dışarı çıkardı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde yangın kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Yangın anında kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.