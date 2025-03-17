Beyoğlu Su Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Beyoğlu’nda su kesintisi hakkında bilgiler gün yüzüne çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Kullanıcılar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

SÜTLÜCE MAHALLESİ’NE ETKİSİ

Etkilenen mahalle: Sütlüce Mahallesi. Arıza detayları ise içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. Bu durum, şebeke hattı vana montajı veya değişimi yapılacağı anlamına geliyor.

SULARDAN NE ZAMAN YARARLANILACAK?

Su kesintisinin başlangıç tarihi 17 Mart 2025 saat 16:30:28 olarak belirtiliyor. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:00. Su kesintisi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.