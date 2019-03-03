Beyoğlu’nda yangın faciası! 4 ölü

İstanbul Beyoğlu Asmalımescit’te 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Beyoğlu Asmalımescit’te sabah saatlerinde yangın faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 2’inci katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. Dairede bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Asmalımescit Mahallesi’nde yaşanan yangın faciasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, “7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4’ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, “Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor” şeklinde konuştu.

“BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU”

Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı:

“Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı.”

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.