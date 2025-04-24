Beypazarı Jandarma Tanıtım Etkinliği Yapıldı

BEYPAZARI JANDARMA EKİPLERİ TANITIM FAALİYETİ DÜZENLEDİ

Beypazarı Jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde jandarma tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Halide Edip Adıvar Anaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için, jandarmanın yaptığı görevleri aktarmak ve çocukların jandarmaya olan sevgisini artırmak amacıyla bir tanıtım etkinliği düzenledi.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLARA EĞLENCELİ FAALİYETLER SUNULDU

Jandarma ekipleri tarafından organize edilen etkinlikte, çocukların yüzlerine boyama yapıldı. Ayrıca, çocuklara jandarma köpeğinin yaptığı gösteri izletildi. Etkinlik sonunda, katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.