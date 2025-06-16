Beypazarı Jandarma Üsteğmeni Ziyaret Etti

BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ve ekibi, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Vedat Yılmaz’ı ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Jandarma Teşkilatı’nın tarihi ve ülke için önemi vurgulandı.

TEBRİK VE DUALAR SUNULDU

Kaymakam Vedat Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülkemizin gözbebeği olan ve iki yüzyıla yakın geçmişi bulunan jandarma teşkilatının, ülkenin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Kaymakam Yılmaz, “Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için görev yapan teşkilat çalışanlarına kolaylıklar dilerken, bir kez daha kuruluş yıl dönümlerini tebrik eder, kolaylıklar dilerim.” şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Berkay Bakkal ve Astsubay Üstçavuş Zeliha Ceylan Çakır da hazır bulundu.