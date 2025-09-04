Haberler

Beypazarı Kaymakamı Aileyi Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Hakan Toydemir’in Ailesini Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir’in ailesini ziyaret etti. Coşkun ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Bahar Yiğittekin, 13 Temmuz 2006 tarihinde Bitlis’te hayatını kaybeden Üst Çavuş Hakan Toydemir’in Beypazarı ilçesinde, Hacıkara Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret gerçekleştirdi.

AİLEYLE SOHBET GERÇEKLEŞTİ

Kaymakam Coşkun ve Bahar Yiğittekin, şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir’in babası Necip Toydemir ve annesi Safiye Toydemir ile samimi bir sohbet yaptı. Ziyaret, ailenin acısını paylaşmak ve destek olmak amacıyla düzenlendi.

Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

Eskişehir'de, eşi tarafından darp edilen bir kadın, çocuklarıyla birlikte parka giderek yardım talep etti. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Fail kayıplara karıştı.
Kdc Sağlık Bakanlığı Mweka’da Ebola Duyurdu

Kongo'da Mweka bölgesinde 28 Ebola vakası ve 15 ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, bu durumun ardından salgın ilan ederek acil durum ekipleri gönderdi.

