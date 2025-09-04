Beypazarı Kaymakamı Aileyi Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Hakan Toydemir’in Ailesini Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir’in ailesini ziyaret etti. Coşkun ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Bahar Yiğittekin, 13 Temmuz 2006 tarihinde Bitlis’te hayatını kaybeden Üst Çavuş Hakan Toydemir’in Beypazarı ilçesinde, Hacıkara Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret gerçekleştirdi.

AİLEYLE SOHBET GERÇEKLEŞTİ

Kaymakam Coşkun ve Bahar Yiğittekin, şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir’in babası Necip Toydemir ve annesi Safiye Toydemir ile samimi bir sohbet yaptı. Ziyaret, ailenin acısını paylaşmak ve destek olmak amacıyla düzenlendi.