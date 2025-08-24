Beypazarı Kaymakamı Coşkun, OSTİM’i Ziyaret Etti

BEYPAZARI KAYMAKAMI’NDAN ZİYARET

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun ve beraberindeki heyet, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Coşkun, heyetiyle birlikte OSTİM’de, kümelenme modeli, bölgesel kalkınma projeleri ve eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ziyaretin gündeminde sanayinin gelişimine yönelik iş birlikleri de yer aldı.

KÜMELENME MODELİ ÖNEMLİ BİR GÜNDEM MADDEDİ

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri de kümelenme modeli oldu. OSTİM yöneticileri, bu modelin farklı sektörlerdeki firmaların bir araya gelerek ortak sinerji oluşturmalarını sağladığını aktardı. Kaymakam Coşkun, OSTİM’deki kümelenme uygulamalarının Beypazarı için örnek teşkil edebileceğini dile getirerek, “Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının gelişmesi için bu tür başarılı modelleri yakından incelememiz çok değerli” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kaymakam Coşkun, “OSTİM gibi güçlü bir sanayi bölgesinin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Beypazarı’nda istihdamı artıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak ortak projelere kapımız açık” ifadesinde bulundu. Toplantının sonunda Kaymakam Coşkun ve OSTİM yöneticileri, ilçede sanayinin gelişmesine katkıda bulunabilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Tarım ve gıda sektöründeki üretimin sanayiyle entegrasyonu, teknolojik destek ile mesleki eğitim iş birlikleri konuları üzerinde duruldu.