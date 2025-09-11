Haberler

Beypazarı’nda 2 Tabanca Ve Uyuşturucu Yakalandı

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, ruhsatsız iki tabanca ve sentetik uyuşturucu barındıran bir araç durduruldu. Olayın ardından, aracın sürücüsü gözaltına alındı. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine belirli bir aracı takibe aldı.

ARACIN İÇİNDE YAPILAN ARAMA SONUCU BULGULAR

Durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız iki tabanca ile bu silahlar için mermi ve sentetik uyuşturucu bulundu. Elde edilen bulgular sonrası ekipler, araç sürücüsü D.K’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme ve süreç devam ediyor.

