Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

BAĞIMSIZLIĞIN KUTLANDIĞI ETKİNLİKLER

Beypazarı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikte Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yönelik kutlama mesajı da etkinlikte okundu, günün anlam ve önemi konusunda bilgiler verildi.

GÖSTERİLER VE TEBRİKLER

Seğmen ekibinin şovlarının sergilendiği etkinlik sonrasında, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve diğer protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Bu özel anlar, katılımcılar arasında büyük bir coşku ve gurur yarattı.

DUA VE İBADET BİR ARADA

Etkinlikler kapsamında İyciler Camisi’nde sabah namazının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bu aktiviteler, katılımcılara manevi bir atmosferde birlik olma fırsatı sundu.