Beypazarı’nda AK Parti Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. AK Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen bu toplantıya, İlçe Başkanı Halil Etili, Koordinatör Sedat Yıldız, yönetim kurulu üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

SORUNLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Etili, toplantıda yaptığı açıklamada, Azmak mevkisindeki TOKİ ile ilgili sorunun Ankara Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını ifade etti. Etili, “Sorunu çözeceğiz’ demelerine rağmen aylardır sorunun çözülemedi.” şeklinde konuştu. Ayrıca çeşitli alan ve köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerin devam ettiğini belirtirken, “Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Biliyorsunuz ziyaretlerimize milletvekillerimizde zaman zaman katıldılar ama bundan sonrasında her daim bizlerle olacaklar.” dedi.

ÜYE SAYISI ARTIRMA ÇABALARI

Etili, üye sayısını artırma konusunda sürdürülen çalışmaları aktardı. Mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve son zamanlarda güzel olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.