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Beypazarı’nda Araç Şarampole Uçtu, 3 Yaralı

KAZA ANINI PAYLAŞAN GÖRGÜ TANIKLARI

Ankara’nın Beypazarı İlçesi’nde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole uçtu. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Beypazarı – Ankara Yolu üzerinde yaşanan bu kaza, gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla gündeme geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerinin etkin müdahalesiyle yaralılar, acil servis hizmeti alması için hastaneye taşındı. Araçta ciddi maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan 3 kişinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

POLİS İNCELEMELERİ SÜRECEK

Kazanın ardından, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek gerekli araştırmaları başlattı. Polis, kazanın nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapıyor. Trafik akışının olumsuz etkilendiği bu kaza, sürücülerin dikkatli olmaları gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

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